Покупатель строительного магазина выстрелил одному продавцу в ногу, другому – пуля попала в телефон.

В Харькове задержали мужчину, который сегодня устроил стрельбу на рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что 15 декабря между продавцами и покупателями одного из строительных магазинов рынка, расположенного в Холодногорском районе, возник конфликт. После словесной перепалки покупатели покинули магазин, но вскоре вернулись уже с оружием. Мужчина, имея при себе два травматических пистолета, выстрелил одному продавцу в ногу, другому – пуля попала в мобильный телефон. Его товарищ ударил по лицу продавца и скрылся", - говорится в сообщении.

Одного из мужчин в рамках досудебного расследования по части 4 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Читайте такжеВо Львове насмерть замерзла бездомная женщина (видео)Также устанавливается личность другого мужчины, причастного к совершению указанного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, в Харькове в результате драки со стрельбой возле рынка с телесными повреждениями госпитализировали двух мужчин.

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Автор: Светлана Макринская