Обвиняемая работала за деньги.

На Черниговщине будут судить женщину, которая передавала россиянам информацию о перемещении и расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно информации, в суд направлен обвинительный акт в отношении жительницы Черниговской области по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ.

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По данным следствия, в течение августа-сентября 2022 года, после освобождения Черниговской области от оккупантов, женщина продолжила сотрудничать с врагом.

Обвиняемая собирала информацию о движении и расположении подразделений и военной техники ВСУ, а также об объектах критической инфраструктуры. Через Телеграм-канал женщина отправляла собранную информацию представителю РФ, за что получала денежное вознаграждение.

Правоохранители задержали местную жительницу в порядке ст. 208 УПК Украины после выполнения очередного поручения врага.

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи управления СБУ в Черниговской области.

Санкция ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, по которой обвиняют черниговчанку, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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