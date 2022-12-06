Военным преступником оказался временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

​​Служба безопасности Украины идентифицировала еще одного главаря российских оккупантов, который расстрелял гражданского в Бучанском районе.

"В результате следственных действий установлена личность российского захватчика, который совершил умышленное убийство гражданского во время временного захвата Киевской области. Военным преступником оказался временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. В составе сухопутных подразделений агрессора он принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Бучанского района. Установлено, что во время оккупации поселка Гавронщина российский капитан остановил посреди улицы безоружного местного жителя и ударил его по лицу прикладом автомата. Затем злоумышленник произвел выстрелы в туловище потерпевшего", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, человек погиб от многочисленных огнестрельных ранений тела и потери крови.

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На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия для установления его мест пребывания и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Военные преступления россиян в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения российские оккупанты убивают ни в чем не повинных мирных украинцев. Часто - за их проукраинскую позицию. Также захватчики пытают жителей Украины, для чего обустраивают целые застенки в подвалах и других помещениях.

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