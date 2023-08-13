Утром у входа на территорию комплекса Киево-Печерской Лавры верующие Московского патриархата устроили стычки. Их едва сдерживали правоохранители.

Утром у входа на территорию комплекса Киево-Печерской Лавры верующие Украинской церкви Московского патриархата устроили "кипиш".

По предварительным данным, их не хотели пускать в Лавру. Поэтому поклонники российской церкви устроили стычки с правоохранителями. Кадры драки показал телеграм-канал "Лавра Сейчас".

"Смотрите, пожалуйста, не пропускают нашего батюшку. Смотрите, стоит и не может зайти. 35 лет он прожил в этой Лавре", - пожаловалась одна прихожанка.

В Киево-Печерской Лавре швырнули камень в икону Спасителя

Напомним, сегодня на территории Лавры произошел еще один скандал. В храме преподобного Агапита Печерского мужчина сорвал литургию атакой на икону. По святому образу неизвестный попал камнем.

Его задержали верующие и вызвали полицию. На сайте УПЦ показали последствия удара по иконе.

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