Непредсказуемый инцидент произошел во время литургии в храме преподобного Агапита Печерского.

Сегодня во время литургии в храме преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры произошло непредсказуемое. Раньше там уже нашли специфические манекены для служителей УПЦ МП.

Так, мужчина зашел в "божий дом" и швырнул камнем в икону Спасителя. Ценность повреждена. Подробности сообщает на своем сайте Украинская православная церковь (УПЦ).

Отмечается, что злоумышленника сначала задержали возмущенные верующие, затем его арестовали правоохранители.

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"На место вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители зафиксировали показания очевидцев, братия написала заявление о совершении преступления", - говорится в сообщении.

Прихожанка УПЦ МП удивила прогнозом о "смерти" Киева

Напомним, ранее прихожанка УПЦ Московского патриархата удивила своими откровениями на территории комплекса. Она заявила, что за выселение попов из Киево-Печерской Лавры Киев заплатит "божьей карой".

По ее словам, произойдет масштабное затопление в результате подрыва Киевского водохранилища. Отдельно она указала, что к этому не будет иметь отношения армия РФ.

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