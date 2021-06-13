Пострадали трое пассажиров. Еще один человек порезал руку, когда разбил стекло кассы, пытаясь остановить механизм.

Сегодня ночью во время празднования дня города Вознесенска на аттракционе открылись крепления безопасности и поднялась ограда.

В результате ушибы получили трое граждан в возрасте 21-го, 28-ми и 29-ти лет, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Еще один, 33-летний мужчина порезал руку, когда разбил стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион. Жизни и здоровью пострадавших сейчас ничего не угрожает.

В полиции рассказали, что общаются с владельцами аттракциона и пострадавшими, проверяют документацию, опрашивают свидетелей, устанавливают местонахождение оператора и кассира, а также выясняют все обстоятельства происшествия.

Читайте такжеНа аттракционе популярного украинского курорта погиб 3-летний ребенок (фото)Как пишет местное сообщество "Вознесенский вестник" со ссылкой на очевидцев, около 12 ночи, через несколько секунд после запуска автоматика на аттракционе дала сбой из-за неосмотрительности оператора оборудования.

Сначала стали открываться крепления безопасности, а затем поднялась ограда, о которую начал биться "маятник" с людьми. От столкновений люди и получили травмы, одного человека забрала "скорая".

"После поломки оборудования оператор исчез в неизвестном направлении, а жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона. Вероятнее всего, оператор нажал не те кнопки. В панике еще один человек, чтобы остановить двигатели, разбил окно кабины кассира, из-за чего получил травму руки. Его также госпитализированы. Оператор и девушка кассирша исчезли в неизвестном направлении, их разыскивает полиция", - пишет "Вознесенский вестник".

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Автор: Катерина Комолова