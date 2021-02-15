Парк закрыли для расследования причин аварии / скриншот
В центральной части Китая посетители парка развлечений выпали из аттракциона.
Читайте такжеЭйфелеву башню впервые за 50 лет перекрасят в другой цветОб этом пишет Xinhua.
Авария произошла в провинции Хунань 13 февраля. Из-за механического сбоя люди выпали из аттракциона на землю.
Шестнадцать человек получили ранения, трое - в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
Парк закрыли для расследования причин аварии, сообщили местные власти.
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