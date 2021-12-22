Это 21-летняя уроженка Крыма, которая проживала и работала в данном заведении.

В Винницкой области полиция установила личность погибшей во время пожара в помещении гостинично-ресторанного комплекса девушки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

"Полиция установила личность девушки, погибшей во время пожара. Это 21-летняя уроженка АР Крым", - говорится в сообщении.

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По информации следствия, в последнее время она проживала и работала в этом заведении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 декабря, около 03:00 в Винницкой области в комплексе отдыха "Баттерфляй" в селе Садовое произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще двое травмировались.

Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 54 ребенка.

По данным полиции, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений погибла девушка. Еще два человека – 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ.