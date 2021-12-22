Спасатели ближе к утру потушили огонь.

В Винницкой области произошел пожар в гостиничном комплексе "Баттерфляй", есть жертвы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на странице в Facebook.

Это произошло в селе Селище неподалеку от областного центра. О пожаре в шестиэтажном здании комплекса спасателям сообщили в 2:55. Его площадь составляла 900 кв. метров. В 5:09 огонь локализовали, спустя 15 минут - ликвидировали.

"Один человек погиб, два человека травмированы и эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС 56 человек, из них 53 ребенка (2006-2016 г. р.). К тушению привлекались 44 человека и 13 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении спасателей.

Как сообщал УНИАН, на днях в Приморском районе Одессы при пожаре в жилом многоквартирном доме погиб 85-летний мужчина. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения мужчины со свечой.

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