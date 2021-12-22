По сообщениям спасателей, во время пожара погиб один человек, 2 получили травмы.

В Винницкой области на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса "Баттерфляй" возник пожар. Сгорела крыша комплекса. По последним данным СМИ, пожар еще тушат.

Как сообщила в ГСЧС Украины, во время пожара погиб один человек, 2 получили травмы. По предварительной информации полиции, они выпрыгнули из окна. От полученных во время падения травм скончалась девушка. Информация о ней устанавливается.

Двух человек госпитализировали в Винницкую городскую больницу скорой медицинской помощи.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), наказание за которое — до 8 лет лишения свободы.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Как сообщал УНИАН, пожар произошел в селе неподалеку от областного центра. О ЧП спасателям сообщили в 2:55. Ее площадь составляла 900 кв. метров. В 5: 09 огонь локализовали, через 15 минут - ликвидировали.

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