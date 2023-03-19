В центре уточнили, что происшествие случилось вчера, 18 марта. Сейчас ведется расследование.

В учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого случилось "чрезвычайное происшествие", которое привело к гибели курсантов.

Об этом сообщило ведомство на своей странице в Facebook. В центре уточнили, что во время инцидента погибли четверо военных. Трагедия случилась вчера, 18 марта.

"Вчера, 18 марта, произошло ЧП, в результате которого погибли 4 военнослужащих. Причины и обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Госбюро расследований проводит служебное расследование.

Также командование "Десны" выразило слова соболезнования родным и близким погибших собратьев.

Происшествия в Украине - последние новости

Напомним, что за последние дни на территории Украины случилось несколько громких происшествий. Буквально вчера на Прикарпатье произошло жуткое ДТП. Тогда погиб один украинец, а еще 24 человека оказались на больничной койке.

Также сегодня стало известно, что в Одессе пара совершила "семейное" самоубийство, вместе выбросившись с 14-го этажа жилого дома.

Был и курьезный случай. В частности, в Закарпатье среди гор и снегов пограничникам пришлось ловить группу мужчин, которые пытались сбежать с территории Украины.

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