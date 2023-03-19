Вероятно, это было самоубийство, ведь у погибших были долги.

В Одессе два человека погибли, упав с 14-го этажа жилого дома.

Как сообщают местные жители в соцсетях, инцидент произошел в ЖК "Одесские традиции".

"Два человека выпали/прыгнули с балкона на 14 этаже в ЖК "Одесские традиции" (ул. Воробьева 1б)", - говорится в сообщении.

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Люди пишут, что погибли девушка 17 лет и 27-летний мужчина. Якобы, в квартире была найдена бутылка водки, а у этих людей были долги. У погибших остался кот.

На месте работали правоохранители. Комментариев относительно версий инцидента нет.

Похожие инциденты в Одесской области

Как сообщал УНИАН, недавно в Одесской области мужчина убил жену - инвалида и совершил самоубийство.

Мужчина найден повешенным в хлеву частного дома. В дальнейшем в доме обнаружили мертвой жену мужчины - у женщины-инвалида 1-й группы было перерезано горло.

Перед этим в городе Подольск Одесской области правоохранители задержали женщину по подозрению в жестоком убийстве собственной матери.

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