В Одессе два человека погибли, упав с 14-го этажа жилого дома.
Как сообщают местные жители в соцсетях, инцидент произошел в ЖК "Одесские традиции".
"Два человека выпали/прыгнули с балкона на 14 этаже в ЖК "Одесские традиции" (ул. Воробьева 1б)", - говорится в сообщении.
Люди пишут, что погибли девушка 17 лет и 27-летний мужчина. Якобы, в квартире была найдена бутылка водки, а у этих людей были долги. У погибших остался кот.
На месте работали правоохранители. Комментариев относительно версий инцидента нет.
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Как сообщал УНИАН, недавно в Одесской области мужчина убил жену - инвалида и совершил самоубийство.
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Перед этим в городе Подольск Одесской области правоохранители задержали женщину по подозрению в жестоком убийстве собственной матери.