Дела задержанных переданы в суд.

В Закарпатской области пограничники задержали 8 мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию.

Как сообщила Государственная пограничная служба, часть из них собиралась покорить горы, другая же – пойти вплавь.

Отмечается, что преодолеть холодное течение реки Тисы им должны были помочь гидрокостюмы и автомобильные камеры. Дела задержанных переданы в суд.

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Уклонисты в Украине - что стоит знать

В феврале Верховная Рада Украины продолжила на 3 месяца действие военного положения и мобилизацию. В условиях мобилизации мужчины в Украине должны были встать на воинский учет. В случае нарушения воинского учета предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Есть 15 категорий украинцев, которые освобождены от мобилизации. Также предусмотрен порядок бронирование военнообязанных работодателями.

В то же время уклонисты нередко пытаются нелегально пересечь границу Украины, в частности, подвергая себя опасности. Ранее в этом месяце на Закарпатье в реке Тиса утонул мужчина родом из Николаевской области, который пытался убежать от пограничников.

Случаются с уклонистами и курьезные ситуации. К примеру, в январе на границе с Венгрией задержали мужчину, который пытался сбежать, изображая женщину. А житель Запорожской области во время неудачной попытки попасть в Молдову упал в трехметровую ловушку и был вынужден просить о помощи пограничников.

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