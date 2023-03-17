Причины пожара пока неизвестны.

В Кировоградской области при пожаре погибли 5 человек, из них 3 ребенка. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Как сообщается, трагедия произошла в с. Капитановка Новоукраинского района.

По прибытии на место вызова пожарные установили, что горит 16 кв. м. вещей домашнего обихода.

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На месте пожара обнаружены 5 погибших: женщина 1980 г. р., мужчина 1993 г. р. и дети 2006, 2009 и 2015 г. р. Сейчас причины пожара устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 16 марта на одной из АЗС в Борисполе произошел мощный пожар. Изначально сообщалось, что загорелась сама автозаправочная станция.

Впоследствии стало известно, что загорелся бензовоз, в котором была цистерна с 10 тысячами литров топлива.

Водитель грузовика рассказал, что остановился на АЗС и включил отопление. А через некоторое время увидел возгорание под кабиной.

Благодаря своевременной работе работников ГСЧС Киевщины удалось потушить пожар и избежать возгорания в резервуарах автозаправочной станции.

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