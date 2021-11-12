Тело течением снесло в район румынского города Тулча.

В Румынии найден мертвым боцман, который в конце октября в порту города Рени Одесской области упал в реку Дунай с борта судна Right Step.

Об этом УНИАН сообщил морской юрист Николай Гольбин, сославшись на источник информации в Румынии.

"По моим данным, моряк, пропавший с судна Right Step в Рени, найден румынскими правоохранителями в районе города Тулча. К сожалению, вернется в Украину он уже в цинке (в гробу – УНИАН)", - сказал юрист.

Он пояснил, что в Дунае очень сильное течение, которое и стало причиной того, что в сотрудники ГСЧС не нашли тело на территории Украины. По данным Гольбина, моряк, 1965 г. р., - одессит. О случившемся уже уведомлены украинские дипломаты.

Читайте такжеВ Днепре 12-летняя девочка напилась таблеток после смерти дедушкиКак сообщал УНИАН, в конце октября в Измаильском районе Одесской области, в порту города Рени, с борта стоявшего у причала сухогруза в реку Дунай упал боцман. Спасатели начали его поиски.

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Автор: Лариса Козовая