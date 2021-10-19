Импортный газ будет направлен на продажу промышленным потребителям.

Украина изучает возможность импорта газа из Румынии.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", об этом сказал председатель правления Юрий Витренко.

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Он отметил, что, кроме собственной добычи, компания обладает значительными запасами газа в подземных хранилищах и возможностями оперативного импорта значительных объемов газа с европейских направлений.

"У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран – Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии. У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности. А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который в хранилищах", – цитирует пресс-служба Витренко.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 17 октября составляют 18,66 млрд куб. м, что почти на 34% меньше прошлогодних показателей.

Импорт газа: что необходимо знать

В сентябре 2021 года объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 665 млн куб. м. Всего за 9 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,381 млрд куб. м газа, экспорт и реэкспорт составил 1,149 млрд куб. м.

В связи с тем, что с 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в направлении Венгрии, начиная с октября импорт газа из ЕС в Украину переориентировался на другие направления — из Польши и Словакии.

Импорт газа из Румынии никогда не осуществлялся.

Автор: Анна Бредихина