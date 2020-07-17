В России сгорел дотла рейсовый автобус из Донецка, есть пострадавшие (фото, видео)
10:07, 17 июля 2020Происшествия
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В автобусе находились 39 граждан Украины, в том числе ребенок.
Есть пострадавшие / ГУ МЧС России по Липецкой области
В Липецкой области России рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Санкт-Петербург, столкнулся с "Газелью" и загорелся.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на МЧС РФ.
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Авария произошла на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец. Прибывшие пожарные потушили возгорание и оказали помощь пострадавшим.
Автобус сильно выгорел. В нем было 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали пять человек.
Трех пострадавших госпитализировали, остальных пассажиров отвезли в гостиницу.
Ранее появилось видео смертельного ДТП, произошедшего в районе поселка Козин Киевской области.
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