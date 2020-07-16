Двое погибших: опубликовано видео смертельного ДТП под Киевом

Вероятный виновник аварии пытался покинуть место происшествия.

Появилось видео смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в районе поселка Козин Киевской области.

Запись аварии, в результате которой погибли два человека, опубликована на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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"Двое погибли. Видео: за 10 мин до гибели. Водитель Тойота Камри протаранил авто в Козине и вместо остановки с разбитым передком начал убегать. У санатория "Жовтень" он на огромной скорости врезался в заднюю часть Фольксваген, убив человека внутри и вылетел с дороги, погиб на месте, не был пристёгнут", - отмечает автор видео.

Авария произошла в день похорон четырех жертв другого масштабного ДТП, которое случилось в двух километрах от этого места.

Как сообщалось, на Старообуховской трассе под Киевом в результате столкновения легковых автомобилей погибли два человека, еще один пострадал.

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