Кроме Романа Дяжука пострадали еще три человека.

В Одесской области в жутком ДТП погиб известный фермер-новатор, руководитель предприятия "Дунайский аграрий".

Как сообщила глава Сафьяновской общины Наталья Тодорова, вчера в ужасном ДТП погиб депутат Сафьяновского сельского совета, фермер, руководитель ООО "Дунайский аграрий" Роман Дяжук.

"Роман Ульянович был добрым и светлым человеком, невероятно любил дело всей своей жизни - фермерство, имел много креативных идей и интересных планов на будущее", - подчеркивает она.

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В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области сообщили, что авария произошла вечером 25 июня в Белгород - Днестровском районе - на 137-м километре автодороги "Одесса-Рени".

"Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового и грузового автомобилей. В результате происшествия погиб водитель 1974 года рождения и пострадали три человека: мужчина 1967 года рождения, женщина 1978 года рождения и девушка 2004 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Что надо знать о погибшем

Дяжук Роман - руководитель ООО "Дунайский аграрий", занимающегося выращиванием зерновых и технических культур, овощей и бахчевых, животноводством, является одним из крупнейших в Украине производителей органической продукции. На предприятии полностью отказались от химических удобрений, пестицидов, ГМО и консервантов и получили международную сертификацию и долгожданную отметку Organic.

Предприятие расположено в селе Сафьяны Одесской области на 45-той "золотой" параллели, которая считается золотой серединой планеты и территорией с самыми благоприятными условиями для выращивания фруктов, овощей и для виноделия.

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