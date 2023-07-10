Мастер-колорист Мария свое лицо показывать запретила, однако согласилась прокомментировать ситуацию по телефону.

Целая детективная история о ссоре клиентки с мастерицей-парикмахершей произошла в Одесской области. Мастерица, не закончив процедуру, выставила клиентку с влажными волосами за дверь почти в полночь.

На опубликованном в соцсетях видео, набравшем почти 3,5 млн просмотров, видно, как у девушки покраснела кожа головы. По словам 17-летней Илоны, у нее после похода в салон также поднялась температура.

Девушка рассказала, что всегда красила волосы в Одессе, но ее мастер уехал за границу, поэтому она решила пойти на процедуру в салон в Килии. Во время процедуры, говорит девушка, кожа головы начала печь, о чем она сразу сказала мастеру.

Процедура длилась почти до полуночи. Илона утверждает, что то, что она показывала свое недовольство, очень раздражало мастера. А когда клиентка заговорила о том, что окрашивание волос затянулось надолго, мастерица ее прогнала. Девушке несколько дней после процедуры было плохо, у нее была повышенная температура. Врачи "скорой" сказали, что у нее аллергия, однако через несколько дней в клинике Илона услышала другой диагноз. "Два слоя сожжены, то есть это химический ожог первой степени", - говорит девушка.

Мастер Мария свое лицо показывать запретила, однако согласилась прокомментировать ситуацию по телефону. Говорит, что использовала качественную краску, а о продолжительности процедуры договаривались заранее.

Журналисты решили обратиться к трихологу Кузьмы Хобзею. Специалист говорит: на глаз сложно определить, однако есть два варианта. Первый - это контактный дерматит, связанный с раздражающим действием компонентов краски, легкий химический ожог. Второй вариант - это аллергическая реакция на компонент краски.

Если это ожог, то это следствие неправильной технологии, а если аллергия, то здесь нужно было перед покраской сделать тесты на кожную аллергию или же патч-тест.

Адвокат Богдан Кушнир говорит, что хотя, возможно, клиент не всегда прав, существуют правила. Так что в этой ситуации может быть два варианта ответственности.

"По Гражданскому кодексу невыполнение определенных договорных обязательств или нарушение прав потребителей, конечно, влечет за собой возможность подачи заявления в суд и возмещения причиненного вреда - как морального, так и материального. Если мы говорим о том, что человек получил определенные ожоги кожи или дерматит, это может квалифицироваться как 125 статья Уголовного кодекса, то есть нанесение легких телесных повреждений, причинивших незначительное расстройство здоровья", - поясняет адвокат.

Сейчас кожа головы у Илоны зажила, и девушка говорит, что состояние волос значительно ухудшилось. И Илона, и мастерица Мария убеждены в том, что они правы. Обе написали заявления в полицию, а окончательную точку в этой истории должен поставить суд.

Как мошенница обманывала салоны красоты в Киеве

Мошенница делала дорогостоящие процедуры в различных салонах красоты Киева и не платила за работу мастеров. Журналисты узнали, как девушка смогла провернуть свою аферу, и как защитить себя от подобных мошенников.

Она делала процедуры, а потом якобы не могла рассчитаться из-за проблем с интернет-банкингом. Клиентка якобы пошла к авто за наличностью, оставив свою сумочку. Сумочка оказывалась пустой, а аферистка так и не платила.

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