Легковое авто украинцев столкнулось с грузовиком.

В Одесской области произошло ужасное ДТП, в результате которой погибли супруги: легковое авто украинцев столкнулось с грузовиком.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Как отмечается, событие произошло на трассе Киев – Одесса в Березовском районе, вблизи села Старые Маяки.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos, пытаясь объехать препятствие, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который ехал впереди.

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"В результате столкновения погибли водитель легковушки и его жена – жители Одессы в возрасте 59 и 56 лет. Водитель грузовика – 30-летний житель Винницкой области - не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правила безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Гибель украинцев из-за ДТП - последние случаи

Напомним, что за последнее время в Украине произошел ряд масштабных ДТП, в результате которых погибли люди. 21 марта в Измаильском районе Одесской области произошли сразу два происшествия с участием грузовиков - трое водителей погибли.

Буквально сегодня печальное событие также произошло в Хмельницкой области - там перевернулся пассажирский автобус на пути в Варшаву. На момент инцидента в салоне было 25 пассажиров.

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