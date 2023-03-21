В результате аварий движение на трассе Одесса-Рени затруднено.

В Одесской области в Измаильском районе произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием грузовиков, трое водителей погибли. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

"Аварии произошли сегодня утром на автодороге Одесса – Рени недалеко от села Новые Трояны и поселка Суворово", - говорится в сообщении.

В частности, ДТП неподалеку от новых Троян произошло около 7:00. Предварительно установлено, что 45-летний житель Николаевской области, управляя загруженным автомобилем Volvo, передвигался в направлении города Измаил. Недалеко от указанного села он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось набок. От полученных травм водитель погиб до приезда "скорой".

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"Относительно второго ДТП, которое произошло примерно через два часа возле поселка Суворово, предварительно известно: водитель грузовика DAF с полуприцепом тоже двигался в направлении Измаила. Он тоже не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу движения и столкнулся с таким же грузовиком DAF. Водители обоих погибли", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники территориального подразделения полиции устанавливают полные обстоятельства дорожно-транспортных происшествий.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на участке возле поселка Суворово (трасса международного значения Одесса-Рени) движение транспорта затруднено, его корректируют полицейские.

Трагическое ДТП в Одесской области - погиб отец и две его маленькие дочери

Как сообщал УНИАН, в январе в Одесской области произошло трагическое ДТП. Следователи установили, что 31-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель и его дочери двух и семи лет погибли от полученных травм до приезда скорой. 23-летнюю жену мужа и еще одну пятилетнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в местную больницу.

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