Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.

В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, на месте работает полиция. Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Волочисском районе. Предварительно установлено, что водитель автобуса "Неоплан" сообщением Варшава — Одесса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в салоне было 25 пассажиров, среди которых двое детей, сейчас с ними работают медики, которые определяют степень тяжести полученных травм.

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"Об общем количестве травмированных будет известно несколько позже. На месте продолжают работу работники экстренных служб", - говорится в сообщении.

Жуткое ДТП в Киеве - все подробности

Как сообщал УНИАН, 27 марта утром в Шевченковском районе Киева произошло жуткое ДТП.

Тогда водитель автомобиля Ford на большой скорости не справился с управлением, задел отбойник и влетел в дерево.

В результате ДТП водителя автомобиля зажало в салоне. Он погиб на месте инцидента.Чтобы достать тело погибшего, понадобилась помощь спасателей.

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