40-летний житель Рени может сесть на пять лет.

В Одесской области за публичное использование советской символики будут судить мужчину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

За информацией Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Рени во время патрулирования города правоохранители увидели на антенне, размещенной на крыше дома, металлическую эмблему с изображением серпа, молота и пятиконечной звезды. Во время проведения обыска в имении 40-летнего местного жителя полицейские изъяли запрещенный символ.

Фигуранту сообщили о подозрении по части 1 статьи 436-1 "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит пять лет лишения свободы.

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Использование советской символики в Украине - что известно

Декоммунизация в Украине стартовала в 2015 году. Под запретом оказалась советская символика, а также началось масштабное переименование населенных пунктов и улиц. Кроме того, начали убирать памятники Ленину.

Вторая волна освобождения Украины от советской и российской символики началась после полномасштабного вторжения РФ.

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