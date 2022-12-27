Доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на Юге и Востоке страны несколько ниже.

В 2000 году лишь чуть больше половины (53%) украинцев однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза. Теперь противники восстановления СССР составляют подавляющее большинство во всех регионах страны.

Как свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 22 сентября по 1 октября, сейчас противниками восстановления СССР являются 87% украинцев – на 18% больше чем в прошлом году.

"Однозначно хотят восстановления СССР лишь 3% опрошенных (в 2000 году таких было 19%, в 2021 году – 10%), еще 11% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально" (в 2000 году – 28,5%, в 2021 году – 21%)", – говорится в отчете.

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В то же время, хотя доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на Юге и Востоке страны (соответственно 72% и 81%) несколько ниже, чем на Западе (93%) и в Центре (89%), во всех регионах противники восстановления СССР составляют подавляющее большинство.

"Даже среди представителей самой старшей возрастной группы, те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, составляют подавляющее большинство (74,5%), а среди тех, кому меньше 30 лет, эта доля возрастает до 95%", - пояснили социологи.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова методом face-to-face в 112 населенных пунктах (57 городских и 55 сельских) на всех территориях, контролируемых правительством Украины. Опрошено 2021 респондента в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.

Как менялось отношение украинцев к СССР

По данным опроса группы "Рейтинг", проведенного в мае текущего года, через несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, в этом году украинцы демонстрируют самый низкий за всю историю показатель ностальгии по распаду СССР.

На протяжении последних 10 лет сторонников Советского Союза становилось все меньше, и в 2022 году абсолютное большинство украинцев – 87% – уже не сожалеют о распаде СССР.

Как акцентировали социологи, украинское общество продолжает идти по пути декоммунизации и дерусификации, и эта тенденция усиливается на фоне использования Россией советской символики и спекуляций россиян относительно "общего" исторического прошлого.

Декоммунизация в Украине началась в мае 2015 года, когда под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, названные в честь "красных" деятелей, были переименованы, происходил массовый снос памятников Ленину. В июле 2019 года КСУ подтвердил конституционность введенного запрета.

Вторая волна декоммунизации и дерусификации в Украине началась после полномасштабного вторжения России. В городах Украины снова сносят памятники советским деятелям, переименовывают улицы и тому подобное.

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