Дерусификация коснулась улиц, площадей, театров и даже школ.

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, во многих городах решили отказаться от топонимов, связанных с российскими деятелями. В трех городах Украины уже снесли памятники русскому поэту Александру Пушкину. Кроме того, историки, активисты и представители местной власти в разных регионах массово подают предложения о переименовании улиц и площадей, связанных с деятелями из РФ. УНИАН собрал самые громкие переименования.

Снос памятника Пушкину в Мукачево

В Мукачево с целью дерусификации провели демонтаж бюста Пушкину и мемориальной доски из СОШ №1. Кроме того, в горсовете сообщили, что от присвоенного имени А. С. Пушкина отказалась одна из городских школ.

Снос памятника Пушкину в Тернополе

В Тернополе памятник русскому поэту снесли 8 апреля.

"Преступления русских против украинского народа: убийства, пытки людей, насилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все российское нужно демонтировать", - высказался мэр Тернополя Сергей Надал.

Снос памятника Пушкину в Ужгороде

В конце марта жители Ужгорода обратились к местной власти с требованием дерусифицировать названия площадей и улиц. Мотивировали это тем, что в городе слишком много объектов названы в честь российских деятелей разных сфер, которые не имеют ничего общего с Ужгородом и Закарпатьем.

"А значит являются атавизмом предыдущей политики построения общероссийского и общесоветского культурного пространства", - уточнили в обращении граждане. Одним из требований было и снесение памятников российским деятелям.

Ответ не заставил долго ждать - 9 апреля по решению горсовета Ужгорода был демонтирован памятник Пушкину.

Переименование улиц в Ивано-Франковске

25 улиц Ивано-Франковска, названных в честь российских деятелей, переименовали. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Согласно решению переименованы следующие улицы:

ул. Гаркуши – на ул. Михаила Мулика (председатель Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, почетный гражданин Ивано-Франковска);

ул. Добролюбова – на ул. Героев Волновахи;

ул. Достоевского – на ул. Героев Чернигова;

ул. Лермонтова – на ул. Героев Мариуполя;

ул. Менделеева – на ул. Героев Попасной;

ул. Некрасова – на ул. Героев Ахтырки;

ул. Сеченова – на ул. Героев Николаева;

ул. Ушинского – на ул. Героев Херсона;

ул. Чехова – на ул. Героев Харькова;

ул. Герцена – на ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный);

ул. Чайковского – на ул. Василия Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни);

ул. Докучаева – на ул. Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского рай провода ОУН);

ул. Короленко – на ул. Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса);

ул. Макаренко – на ул. Ивана Федика (стрелок боевки Станиславского рай провода ОУН);

ул. Огарева – на ул. Мирослава Лущака (станиславовский семинарист);

ул. Руднева – на ул. Святослава Пахолкива (украинский военный, сотенный сотни УПА "Быстрые", рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА);

ул. Пржевальского – по ул. Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лесники")

ул. Циолковского – на ул. Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины);

ул. Академика Сахарова – на ул. Украинской Победы;

ул. Данилевского – на ул. ул. Степана Бурдина (рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА);

ул. Ковалевской – на ул. Пластовая;

ул. Толстого – на ул. Героев Киева;

ул. Глинки – на ул. Александра Тисовского (украинский галицкий педагог, соучредитель Пласта);

ул. Репина – на ул. Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й председатель и фактический создатель военной контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Креста Заслуги (1946);

переулок Красный – на ул. Осипа Назарука (писатель, политический деятель).

Переименование улиц во Львове

Местная группа историков, политологов, литературоведов и филологов инициировала смену названия более чем 30 улиц Львова в связи с дерусификацией. В частности, избавиться хотят от таких улиц:

Абхазская;

Боткин;

Брюллова;

Венецианова;

Врубеля;

Герцена;

Глинки;

Дагестанская;

Жуковского;

Ковалевской;

Козланюка;

Комарова;

Короленко;

Корятька;

Курильская;

Мельничука;

Менделеева;

Некрасова;

Орельская;

Павлов;

Перова;

Рылеева;

Росси;

Самарская;

Сеченова;

Таманская.

Инициатива пока что в процессе разработки, поэтому как в будущем могут называться улицы - пока неизвестно. Историки готовят официальное обращение во Львовский горсовет.

Переименование улиц в Харькове

Глава Харьковской ВГА Олег Синегубов заявил, что у харьковчан нет ничего общего с теми, кто уничтожает их "Градами", поэтому в городе и области хотят отказаться о географических названий, связанных с деятелями РФ.

"Изъять из названия слово "русский" требует коллектив Харьковского академического драматического театра имени Пушкина. Соответствующее письмо-обращение на мое имя направил коллектив театра", - рассказал ранее Синегубов.

Процесс переименования улиц еще не начат.

Переименование улицы Московской и Николаеве

На фоне агрессии РФ в отношении Украины и полномасштабного вторжения России 24 февраля этого года, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил - называть улицу Московской - равноценно тому, что называть ее улицей Убийц. Поэтому предложил переименовать ее на Мариупольскую.

Переименование улиц и демонтаж памятника в Днепре

Однако отказываться от упоминания российских деятелей спешат не везде. Например, мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что памятник в городе демонтировать пока не планируют.

"Мы пока не собираемся демонтировать памятник Пушкину. Тем более, что Пушкин жил одно время в Екатеринославе, когда его отправили в ссылку. Поэтому для нас он не просто поэт, а исторический персонаж. Очень бы хотелось, чтобы патриотически настроенные граждане шли воевать с оккупантами, а не с памятниками", - сказал мэр Днепра.

С такой позицией согласны не все, поэтому 10 апреля памятник Пушкину в Днепре разрисовали краской - написали там букву "z". Нарушителей поймали и провели с ними беседу.

Тем не менее улицы в городе все же переименуют. Такое решение рассмотрят на ближайшей сессии горсовета.

"Новосибирская, Барнаульская будут переименованы в Тростянецкую, Чернобаевскую и так далее", - сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Напомним, Лондонская национальная галерея "дерусифицировала" известную картину Дега.

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