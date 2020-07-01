В Одессе женщина из-за ревности изрезала ножом свою подругу (видео)

32-летняя злоумышленница заподозрила знакомую в заигрывании к своему мужу, который вышел выгуливать собаку.

В Малиновском районе Одессы задержана женщина, которая на улице изрезала ножом свою подругу.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось сегодня около 2:00 возле кафе на улице Богдана Хмельницкого.

Отмечается, что 32-летняя злоумышленница заподозрила знакомую в заигрывании к своему мужу, который вышел выгуливать собаку.

«Вспыхнув от ревности, женщина начала выяснять отношения с соперницей, а потом принесла из дома нож, и несколько раз ударила им 39-летнюю потерпевшую в область груди и живота», - сообщили в главке.

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Пострадавшую госпитализировали. Злоумышленница задержана. Из ее квартиры изъяли окровавленную одежду и предполагаемое орудие преступления (нож), от которого она пыталась избавиться.

Сейчас с подозреваемой проводятся неотложные следственные действия. По ее словам, она долго сдерживала себя от ссор с приятельницей, которая часто оказывала знаки внимания ее гражданскому мужу, а ночью не выдержала и решила расправиться с ней.

Действия женщины следователи квалифицировали по ч.2 ст.15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

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