В Одессе на Молдаванке родители закрыли в квартире маленьких детей и ушли в неизвестном направлении. Голодные и напуганные малыши вылезли в окно и просили помощи у соседей.
Читайте такжеВ Киеве мать морила голодом 6-летнюю девочку (фото, видео)Как сообщила глава службы по делам детей Юлия Никандрова, детей соседи достали через окно. По пути в райотдел полиции они встретили их родителей с третьим ребенком, передает dumskaya.net.
«Состояние всех детей запущенное. У младшей девочки раны на шее и под глазом. На место прибыли медики. В доме, где проживали дети – ад», - заявила Никандрова.
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