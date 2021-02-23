В Одессе правоохранители задержали наркокурьера с 4 кг амфетамина, спрятанными в упаковках из-под сока.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Отмечается, что спецслужба блокировала в Одессе межрегиональный канал поставки амфетамина.
В частности, сотрудники СБУ получили оперативную информацию о попытке участников наркогруппировки наладить механизм переправки амфетамина из Киева в Одесскую область для продажи. «Товар» для заказчиков должны были привезти наркокурьеры из столичного региона.
«Правоохранители задержали одного из наркодельцов на автовокзале областного центра. При осмотре его багажа обнаружено почти 4 кг амфетамина. Злоумышленник скрыл запрещенные вещества в упаковках из-под сока», - сказано в сообщении.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств и пр.) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников наркогруппировки.
Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, злоумышленник задержан вчера на центральном автовокзале Одессы.
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