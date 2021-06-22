В Одессе из зала суда сбежал подозреваемый в разбое.
Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
Георгий Янов, 1996 г.р., бежал сегодня до рассмотрения ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения.
Мужчина подозревается в совершении разбойного нападения и угоне.
Читайте такжеКиевлянин "коллекционировал" дома прокатные велосипеды (фото)Приметы: на вид 25-30 лет, рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие, лицо небритое.
Граждан, которые владеют какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят позвонить в отделение полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 2 по телефону (048) 779 49 38 или по спецлинии "102".
Вас также могут заинтересовать новости
- Пьяный коп убил подругу детства: появились подробности жуткого ДТП на Винниччине (видео)
- В Киевской области мужчина до смерти избил своего подчиненного и сбежал (фото)
- На Киевщине пьяный мужчина напал на брата с топором - все из-за наследства (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram