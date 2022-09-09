Ежемесячно фигуранты изготавливали около 12 кг амфетамина.

В Одессе задержали двух иностранцев, которые на незаконном сбыте амфетамина зарабатывали ежемесячно 6 млн грн.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Установлено, что организовали "бизнес" граждане Молдовы. Они снимали в Одессе два частных дома, один из которых оборудовали под нарколабораторию, фасовочный цех и склад. Ежемесячно фигуранты изготавливали около 12 кг амфетамина, который сбывали оптовыми партиями, рассылая в разные регионы государства с помощью сервиса почтовых отправлений. Расчет за "товар" они получали в криптовалюте.

Видео дня

"Такой "бизнес" приносил им около 6 млн грн дохода в месяц", - говорится в сообщении.

Правоохранители во время следственных действий изъяли пакеты с расфасованным амфетамином, 85 л и 31 кг прекурсоров, лабораторное оборудование, электронные весы и мобильные телефоны. Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка превышает 1 млн грн.

Фигурантов задержали, им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, столичные правоохранители разоблачили наркодилера с "товаром" на 1 миллион гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: