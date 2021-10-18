За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве правоохранители задержали трех человек, у которых изъяли наркотики на 1 миллион гривень.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, канал поставки наркотиков в город наладили уроженцы Полтавщины 1987, 1988 и 1990 годов рождения.

В ходе санкционированных обысков в автомобилях правонарушителей и гаражах были изъяты вещества, похожие на наркотические, а именно 1,5 кг амфетамина, килограмм каннабиса, 100 таблеток экстази и ЛСД. Кроме этого из дома, расположенного на территории одного из поселков в Полтавской области изъято специализированное оборудование, которое использовалось для изготовления наркотиков.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеПод Киевом мужчина бросился с вилами на полицейских - они открыли огонь (фото)Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, а суд избрал им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Полицейские устанавливают других лиц, причастных к наркопреступлению, чтобы привлечь их к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Дубае полиция во время рейда изъяла 500 килограммов чистого кокаина на сумму более 500 миллионов дирхамов.

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Автор: Наталья Хаджи