За совершенное подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры жителю Киевской области сообщено о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью сбыта.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, дело расследуется по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Установлено, что 27-летний мужчина через почтового оператора получил посылку, в середине которой находились пакеты с 1,5 кг каннабиса. В дальнейшем во время обыска по месту жительства указанного лица правоохранители изъяли еще 350 грамм амфетамина, 350 грамм солей PVP, 250 грамм мефедрона, 50 грамм MDMA, 46 таблеток "экстази", 15 грамм гашиша, 10 конфет с псилоцибиновыми грибами, средства для фасовки, электронные весы и прочее.

Стоимость изъятых веществ составляет более 1 млн гривен.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

За совершенное подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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