Сейчас сын вместе с мамой в больнице.

Вечером 26 сентября в частном сафари-парке "Тайган" в оккупированном Крыму, где собрана крупнейшая коллекция хищников в Европе, тигр откусил палец годовалому ребенку.

По словам очевидицы, чье сообщение опубликовано в социальных сетях, мать и отец вместе с маленьким сыном решили покормить тигра.

"Мама дала кусок мяса ребенку в руку, а отец поднял его, просунул прямо к клетке вольера. Мальчик засунул руку с мясом в вольер к тигру, и тот откусил мясо вместе с пальцем ребенка. Не знаю, чем думали родители в тот момент, ведь на каждом шагу в парке информационные таблички, что нельзя подходить близко к вольерам, животные кусаются", - рассказала девушка.

Однако, как сообщили в оккупационном российском Главном следственном управлении Следственного комитета по Крыму, ребенка вплотную к клетке с хищными животными поднесла именно мать. 22-летняя женщина перенесла сына через защитное ограждение, в результате чего ребенок получил повреждение руки.

Читайте такжеВ Одесской области стая шакалов разодрала женщину до костей (фото 18+)"В настоящее время ребенок совместно с матерью находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным источника kp.ru, тигр откусил ребенку большой палец левой руки. Пострадавшему малышу вызвали "скорую", медики обработали рану на месте и увезли мальчика в больницу в Симферополе. Местные органы начали проверку по факту нападения животного на ребенка.

Ранее в Приморском крае (РФ) амурский тигр загнал грибников на верхушку дерева. Грибникам пришлось просидеть там, пока хищник не ушел.

А в Индии тигрица растерзала двух человек на глазах у их друга, который успел забраться на дерево и спастись. Он просидел на ветке всю ночь.

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Автор: Катерина Комолова