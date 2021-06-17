Инцидент произошел 16 июня.

В Южно-Африканской Республике в городе Порт-Элизабет тигр выбрался из вольера, растерзал смотрителя парка хищных животных с соперником, чтобы спариться с самкой.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 16 июня.

Сообщается, что в парке проводились работы, из-за которых на забор вольера с амурскими тиграми перестали подавать электричество.

Читайте такжеВ Китае разъяренный бык напал на ребёнка (видео)Агрессивный самец амурского тигра по кличке Джаспер воспользовался моментом, перепрыгнул трехметровый забор и напал на 52-летнего смотрителя Дэвида Соломона.

Мужчина попытался перепрыгнуть через другой забор, но тигр настиг его. 300-килограммовый хищник повалил Соломона и несколько раз укусил его. Предположительно, мужчина погиб из-за того, что тигр свернул ему шею.

После этого тигр перепрыгнул через еще один забор, убил соперника и попытался спариться с тигрицей Эмбер.

Прибывший на место ветеринар выстрелил транквилизатором в обоих животных. Только после этого сотрудникам службы охраны дикой природы удалось убрать из вольера останки Соломона и Джуды.

Парк немедленно закрыли для посетителей.

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Автор: Катерина Шварц