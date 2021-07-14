В Индии тигрица растерзала двух человек на глазах у их друга, который успел забраться на дерево и спастись. Он просидел на ветке всю ночь.
Об инциденте пишет издание Hindustan Times.
Сообщается, что трое парней возвращались в свою деревню на мотоцикле. Они решили ехать через тигриный заповедник, хотя их предупреждали, что в окрестностях разгуливает самка тигра с детенышами.
На следующий день после инцидента тела погибших обнаружили местные жители, которые шли по дороге. Они сообщили о находке в полицию и помогли парню, который спасся, спуститься с дерева. Его доставили в ближайшую больницу в состоянии шока.
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