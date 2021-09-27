Грибникам пришлось отсиживаться на дереве около 40 минут, пока хищник не ушел.

В Приморском крае (РФ) амурский тигр загнал грибников на верхушку дерева.

Видео инцидента опубликовали российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел вблизи села Соколовка.

По словам главы Лазовского округа Юрия Мосальского, в это время тигры неконфликтны – они сыты и готовятся к зиме, передает РИА "Новости".

"Если бы он начал нападать на людей, у них бы не было шанса успеть залезть на дерево", – добавил он.

Грибникам пришлось отсиживаться на дереве около 40 минут, пока хищник не ушел.

Также Мосальский утверждает, что случаев нападения диких зверей на людей в последнее время в округе не было.

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Напомним, в Южно-Африканской Республике в городе Порт-Элизабет тигр выбрался из вольера, растерзал смотрителя парка хищных животных с соперником, чтобы спариться с самкой.

Самец амурского тигра по кличке Джаспер воспользовался моментом, когда на трехметровый забор перестали подавать электричество, перепрыгнул его и напал на 52-летнего смотрителя Дэвида Соломона.

Мужчина попытался перепрыгнуть через другой забор, но тигр настиг его. 300-килограммовый хищник повалил Соломона и несколько раз укусил его. Предположительно, мужчина погиб из-за того, что тигр свернул ему шею.

После этого тигр перепрыгнул через еще один забор, убил соперника и попытался спариться с тигрицей Эмбер.

Автор: Виолетта Орлова