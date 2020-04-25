В Киеве задержали мужчину, который из пистолета ранил полицейского

За содеянное нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В Киеве задержали мужчину, который накануне из пистолета ранил полицейского.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, возвращаясь вечером со службы домой, сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции заметил подозрительного мужчину, который ходил между машин на парковочной площадке.

"Милиционер для предотвращения преступления решил проследить за неизвестным и стал на обочине дороги. Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают и стал угрожать. После того, как оперативник предъявил удостоверение работника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за злоумышленником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними завязалась драка", - говорится в сообщении.

В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции. В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте.

"Пострадавшего осмотрели медики и срочно доставили в больничное учреждение с огнестрельными ранениями ног. У 28-летнего правонарушителя, который был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, следователи изъяли устройство для отстрела резиновых пуль", - добавили в полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

За содеянное нападающему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.