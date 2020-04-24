В Днепре школьники попали в больницу с передозом (фото)

Детей спасали прохожие, полиция и медики.

В Днепре школьники попали в больницу с признаками наркотической интоксикации. "Скорую" и полицию вызвали прохожие, которые стали свидетелями неадекватного поведения детей.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

12-летнего мальчика в неадекватном состоянии, с признаками наркотической интоксикации заметили прохожие на улице Романа Шухевича. Они вызывали патрульных и скорую помощь.

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Как пояснил брат несовершеннолетнего, которому стало плохо, они употребляли наркотики, которые приняли у взрослых парней. На место происшествия патрульные вызвали сотрудников ювенальной превенции и отца ребенка. Мальчика госпитализировали.

Другого потерпевшего от употребления наркотических веществ подростка обнаружили на улице 20-летия Победы. Неравнодушная гражданка заметила неадекватное состояние ребенка и вызвали полицию и "скорую".

По словам врачей, предварительно в 13-летнего парня наркотическое отравление. Его госпитализировали. На место происшествия патрульные вызвали мать ребенка и сообщили о случае ювенальную превенцію.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина ударил полицейского, который заметил отсутствие у него и друзей защитной маски.