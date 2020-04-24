В Кривом Роге мужчина избил копа за замечание о нарушении карантина

Пострадал курсант университета МВД.

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина ударил полицейского, который заметил отсутствие у него и друзей защитной маски.

Об этом сообщает местное отделение полиции в Facebook.

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23 апреля курсант университета внутренних дел во время патрулирования на ул. 7-й Заречной м. Кривой Рог заметил группу молодых людей, которые находились без защитных масок.

Он сделал им замечание, в результате чего получил телесные повреждения. Личность нарушителя установили. Предварительно – он находился под воздействием наркотиков.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа).

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