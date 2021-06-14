Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

В Киеве трое злоумышленников жестоко избили таксиста, обвиняя его в изнасиловании знакомой.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

К правоохранителям обратился мужчина и рассказал, что неизвестные удерживают его товарища в квартире. Туда приехали патрульные, следователи, спецназ и врачи.

"Полицейские выяснили, что накануне молодой человек, который работает в такси, подвозил пассажиров по адресам, однако оказалось, что у одной пассажирки нет денег. В результате между водителем и девушкой возникла ссора, о которой впоследствии она рассказала своим товарищам, а также добавила, что ее якобы изнасиловали", - рассказали в полиции.

Злоумышленники решили "помочь разобраться" и вызвали таксиста под предлогом якобы забытых вещей в авто. Когда тот приехал, его затащили в дом и в течение нескольких часов били. Впоследствии нападавшие предложили ему "решить вопрос" за $25 тысяч.

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"При силовой поддержке спецназовцев, сотрудники полиции попали в помещение, где обнаружили девушку с тремя молодыми людьми и в одной из комнат – 21-летнего пострадавшего. Парня с ушибами и переломами госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Фигурантов задержали, это - жительница Киевской области, 2000 года рождения, и жители столицы, 2000, 2001 и 2002 годов рождения, ранее не судимые. Сейчас им грозит до пяти лет лишения свободы. Это предусмотрено статьей о незаконном лишении свободы или похищении человека, по которой открыто уголовное производство.

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Автор: Юрий Годован