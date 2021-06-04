Женщина утверждает, что водитель сначала нахамил ей, затем дважды использовал против нее баллончик.

В столице пассажирка такси пожаловалась на неадекватного водителя, который обругал ее нецензурными словами и забрызгал баллончиком.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Пострадавшая рассказала, что вызвала такси Bolt через приложение с целью поехать с ребенком в школу. Сев в машину, утверждает она, от водителя последовали возмущения на то, что она не указала потребность в детском кресле, а "на платье денег не пожалела". После этого женщина заявила, что не поедет с этим водителем, на что тот потребовал оплату за ложный вызов.

"Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себя так вести при 6-летнем ребёнке в ответ услышала "скажи спасибо, что не дал тебе п*зды и не забрызгал баллончиком". Недолго думая после этой фразы водитель выскочил из машины и все таки забрызгал мне лицо (в это время ребёнок стоял возле меня!)", - пишет пострадавшая.

Читайте такжеВ Киеве в результате ДТП такси перевернулось на крышу: фото последствий аварии

Она добавила, что второй раз баллончик против нее применялся во время вызова полиции.

"После этого сел в авто и начал движение. Я позвонила мужу, который был уже в минуте от нас, он догнал водителя и начал вызывать полицию. Я стала возле капота, чтоб водитель не скрылся. Когда водитель понял, что полиция приедет - он начал движение авто на меня. В этот момент подошла девушка и начала кричать, что она все видела и полиции все подтвердит. Я начала терять сознание, меня муж подхватил и забрал на тротуар. Водитель этим воспользовался и моментально уехал", - пишет она.

Девушка добавила, что обратилась в полицию и службу поддержки оператора. Во второй, утверждает она, ответ получен не был.

Ранее в Киеве водитель такси спровоцировал конфликт на дороге, нарушив правила дорожного движения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко