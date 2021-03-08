В здании обрушилось деревянное перекрытие между первым и вторым этажами.

В святошинском районе Киева возник пожар в здании недостроенной бани. Три человека погибли.

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Об этом сообщается в сводке ГСЧС. Инцидент произошел в ночь на 8 марта, в 03:10 пожар был ликвидирован.

Огонь уничтожил вещи и отделку здания на площади в 80 квадратов.В 2-этажном здании бани произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами.

К борьбе с огнем привлекались 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.

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Автор: УНИАН