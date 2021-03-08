В Киеве произошел масштабный пожар с погибшими / ГСЧС
В святошинском районе Киева возник пожар в здании недостроенной бани. Три человека погибли.
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Об этом сообщается в сводке ГСЧС. Инцидент произошел в ночь на 8 марта, в 03:10 пожар был ликвидирован.
Огонь уничтожил вещи и отделку здания на площади в 80 квадратов.В 2-этажном здании бани произошло разрушение деревянного перекрытия между первым и вторым этажами.
К борьбе с огнем привлекались 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС.
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