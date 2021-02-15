ДТП произошло на улице Гринченко. Движение на этом участке затруднено.

В Киеве на улице Гринченко в сторону центра произошло серьезное ДТП с участием самосвала.

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Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, самосвал с не полностью опущенным кузовом врезался в путепровод и повис на задней оси.

Как сообщается, на месте работает полиция и спасатели, движение затруднено. Информации о пострадавших нет.

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Автор: УНИАН