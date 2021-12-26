Мужчина умер до приезда врачей.

Мужчину зарезали посреди улицы в Киеве. Он заступился за женщину, которую избивал ее возлюбленный, и получил удар ножом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Булгакова. Погибший увидел, как мужчина избивает женщину, поэтому он вмешался и сделал замечание агрессору. Обидчик не оценил такой жест и ударил оппонента в грудь ножом.

Прибывшие на место трагедии медики диагностировали у пострадавшего два ранения грудной клетки. Мужчина умер до приезда врачей.

Читайте такжеВо Львовской области в жилом доме произошел взрыв газа: пострадали 5 человекСпустя час правоохранители задержали подозреваемого. Нападавшим оказался ранее судимый мужчина 1992 года рождения. У него обнаружили кухонный нож, который, возможно, является орудием убийства.

По данному факту открыто уголовное дело по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное

Как ранее сообщал УНИАН, столичные оперативники задержали двух товарищей, которые до смерти избили киевлянина. Подозреваемыми оказались киевлянин 1991 года рождения и ранее судимый за мошенничество уроженец Черниговской области 1973 года рождения.

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