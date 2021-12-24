Накануне компания мужчин распивала алкогольные напитки.

Столичные оперативники задержали двух товарищей, которые до смерти избили киевлянина.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киев.

Отмечается, что в полицию Киева на спецлинию 102 поступил вызов от прохожих об обнаружении на улице Генерала Потапова мужчины без признаков жизни. На адрес немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, патрульные полицейские и бригада скорой медицинской помощи.

Читайте такжеВ Польше оправдали украинку за убийство напавшего на нее сожителя"Благодаря слаженной работе сотрудников уголовного блока и участковых офицеров полиции мы установили, что накануне компания мужчин распивала алкогольные напитки. Впоследствии между ними возникла драка из-за давнего денежного долга одного из оппонентов. Двое товарищей нанесли 50-летнему пострадавшему многочисленные удары в различные участки тела. Не приходя в сознание, он скончался в больнице", - сообщил следователь Святошинского управления полиции Евгений Чиж.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это киевлянин 1991 года рождения и ранее судимый за мошенничество уроженец Черниговской области 1973 года рождения.

Следственным отделом Святошинского управления полиции проводится досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой фигурантам сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Обоим подозреваемым суд избрал меры пресечения – ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве оперативники задержали мужчину, который хотел поджечь иномарку сожителя бывшей жены.

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