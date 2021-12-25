Собака была не агрессивной, ей искали дом.

В Осипенковском микрорайоне Запорожье мужчина убил овчарку. Это не первая его жертва.

Об этом сообщает ria-m.tv.

Волонтер Валерия рассказала журналистам, что еще вчера щенок бегал по микрорайону и искал дом. Он был очень добрый, играл с детьми и никогда никого не кусал.

Читайте такжеПод Одессой вооруженные люди забрались во двор пенсионера и перестреляли спасенных им собак (видео)Люди во дворе пытались пристроить собаку в семью. Но сегодня его нашли мертвым. По словам волонтерки, собаку "зарезал огромным ножом коренастый мужчина в красной куртке, черных брюках и черной шапке".

"Это произошло по адресу вул. Зестафонська, 5. Убийство видели многие во дворе, в том числе дети. Люди вызвали полицию, но мужчина скрылся. Говорят, у него есть сын, который также играл во дворе. Жители двора написали заявление в полицию. Сейчас живодера разыскивают", - рассказала волонтер.

Как сообщал УНИАН, во Львове 26-летний мужчина без надлежащего ухода и кормления содержал в квартире 8 собак и 9 кошек.

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