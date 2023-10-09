Трагедия в столице Украины случилась на территории Деснянского района.

В Деснянском районе Киева в понедельник, 9 октября, нашли мертвыми двух девочек. Уже известна вероятная причина их гибели.

Тела обнаружили на ул. Оноре де Бальзака. Правоохранители узнали о страшной находке около 10:00, сообщила полиция Киева в своем канале в Telegram. "На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка, работники ювенальной превенции и врачи", - отмечается в сообщении.

Позже правоохранители узнали, что погибли местные жительницы - одна жертва 2005 года рождения, а другая старше - 2006 г.р. По предварительным сведениям, жительницы столицы "погибли в результате падения с высоты недостроя". Все детали трагедии выясняются.

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В сети появилась информация, что обеим девушкам 17 лет, и они выпрыгнули из недостроенного дома жилого комплекса "Дніпровські вежі".

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2 октября стало известно, что на территории Днепровского района столицы Украины девочка, 2006 г.р., и ее брат, 2005 г.р., погибли в результате падения с балкона, который находится на 24 этаже дома.

Трагедия в Киеве случилась на ул. Никольско-Слободская. Сообщалось, что брат и сестра могли покончить с собой.

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