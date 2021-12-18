Нарушитель свою вину отрицать не стал.

Правоохранители привлекли к ответственности водителя, который на днях в Киеве "сократил путь", грубо нарушив ПДД на Дарницкой площади.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Как отмечалось, нарушитель просто поехал через газон, кроме правил дорожного движения также нарушив нормы благоустройства. За это его также наказали.

"Мы установили личность нарушителя и привлекли его к ответственности, как за нарушение ПДД (ч. 2 ст. 122 КУоАП), так и за нарушение правил благоустройства (ст. 152 КУоАП). Свою вину он в конце концов признал. Пример поучительный. Вызывающее поведение и пренебрежение к правилам и другим людям - это путь в никуда. Только во взаимоуважении и правопорядке мы можем развиваться и делать изменения к лучшему", - написал Белошицкий.

Он также обнародовал новое видео инцидента, снятое с другого ракурса.

Как сообщал УНИАН, также на днях правоохранители задержали блогера, который плюнул в лицо, обматерил копа и провоцировал драку в Харькове в начале декабря. Задержание произошло в Днепре, злоумышленнику уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 345 УК (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Юрий Годован