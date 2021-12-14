Инцидент произошел на Дарницкой площади.

В Киеве на крупной транспортной развязке водитель BMW внезапно решил свернуть с дороги и сократить путь через газон.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Dash Cam UA.

Инцидент зафиксировали сегодня на Дарницкой площади.

"Джентльмен решил, так сказать, сократить… Как оцените манёвр?", - говорится в подписи к видео.

Примечательно, что, совершив данное нарушение, водитель выровнял автомобиль на перекрестке и покорно стал ждать разрешающий сигнал светофора, чтобы продолжить движение.

В комментариях к видео пользователи сети возмутились поступком водителя.

Как ранее сообщал УНИАН, в МВД анонсировали новые санкции для водителей-нарушителей. В частности, предлагается внедрить систему измерения скорости движения на аварийных участках, а также разрешить гражданам фиксировать нарушение правил дорожного движения.

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Автор: Виолетта Орлова